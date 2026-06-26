Подведены итоги первого этапа 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

В Москве подвели итоги первого этапа 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.



Триумфом церемонии закрытия стала картина «Осколки» режиссера Арсена Аристакесяна — лента завоевала главный приз смотра. Теперь победители российской части конкурса поборются за награды в международном этапе, который запланирован в Москве на 16–20 ноября.





Жюри также определило лучших в отдельных номинациях. В игровом кино приз за режиссуру достался Саре Тарекэгн, создавшей фильм «Однозначно». Среди документалистов победила Ева Бальтцер с работой «Межсезонье», а в анимации отмечена Лера Алейникова за ленту «Тень». Приз за сценарий достался Ксении Полозовой («Последнее чудо»), а актерские награды получили Мария Потапова и Алексей Славкин.



В этом году организаторы впервые учредили специальные призы для полнометражных дебютов, созданных выпускниками вуза на гранты. Лучшим дебютным полнометражным фильмом названа картина «Коммерсант» братьев Никиты и Федора Кравчуков. Саид-Магомед Хасаев удостоен награды за режиссуру в этой категории за фильм «Рахат лукум», а Иван Чеченков получил приз за операторское мастерство в картине Bella Ciao.



