Посещаемость библиотек в России ежегодно растет на 6-10%

Посещаемость библиотек в России ежегодно увеличивается на 6–10 процентов.



Об этом на полях XIV Петербургского международного юридического форума заявила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.





«Говоря о работе наших библиотек: это самая разветвленная сеть учреждений культуры, их в стране более 40 тыс. И работает в них более 100 тыс. сотрудников. В целом в стране более 90 тыс. организаций культуры, и, как вы видите, почти половина — это наши библиотеки. Интерес к ним увеличивается. Статистика показывает, что <...> с каждым годом посещаемость растет от 6 до 10%», — сказала Алексеева.





По словам замминистра, подобная динамика свидетельствует о необходимости дальнейшего развития библиотек.



«И конечно, они принимают непосредственное участие в работе по достижению целей, поставленных стратегией национальной безопасности Российской Федерации, стратегии государственно-культурной политики», — заключила Алексеева.



