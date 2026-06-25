Во Владимирской области во второй раз пройдет фестиваль бардовской песни «Русский характер»

С 26 по 28 июня в городе Вязники во второй раз пройдет фестиваль бардовской песни «Русский характер», передает пресс-служба регионального Министерства культуры.





Мероприятие соберет любителей авторской песни со всей страны. В программе мероприятия — выступления известных бардов и молодых исполнителей, творческие встречи и конкурсы авторской песни и поэзии, свободный микрофон.





Отдельная номинация конкурса — «Быть воином — жить вечно», в которой примут участие участники СВО и ветераны боевых действий.





На сцене выступят признанные мастера бардовской песни и новые имена. Гостями фестиваля станут известные авторы-исполнители Александр Шаганов, Алексей Витаков, Михаил Башаков и группа «Башаков BAND», группа «Калинов мост», Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Алексей Маментьев, ансамбль «Тибитет», группа «ГрАссМейстер», группа Ивана Смирнова и другие, а также молодые таланты из разных уголков России.









Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва" Кроме музыкальной программы, для гостей фестиваля предусмотрены выставки художественных работ, ярмарка ремесел, зоны отдыха и общения.



