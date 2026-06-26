Ольга Любимова приняла участие в открытии Международного конкурса артистов балета

В Москве на исторической сцене Большого театра состоялось открытие XV Международного конкурса артистов балета.



В торжественной церемонии открытия приняла участие министр культуры России Ольга Любимова. Нынешний смотр посвящен народному артисту СССР, хореографу с мировым именем Юрию Григоровичу.





Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, обращаясь к участникам и гостям, отметила богатую историю состязания, которое ведет свой отсчет с 1969 года. По ее словам, за 57 лет существования конкурс заслужил статус одного из самых авторитетных и старейших культурных форумов.



«Конкурсу исполняется 57 лет и это юбилейный пятнадцатый смотр. В разные годы Международный конкурс артистов балета отдавал дань уважения выдающимся деятелям русского и мирового балетного искусства. В этом году он посвящен легендарному хореографу Юрию Григоровичу, который более 50 лет являлся его бессменным художественным руководителем и председателем жюри», — отметила Голикова.





Возглавляет судейскую коллегию в юбилейный год народная артистка России, ректор Московской государственной академии хореографии Светлана Захарова.





На открытии состоялся показ знаменитого балета Арифа Меликова «Легенда о любви» в хореографической редакции Юрия Григоровича. На сцену вышли ведущие солисты: народная артистка России Виктория Терешкина, прима-балерина Рената Шакирова, премьер труппы Кимин Ким и первый солист Роман Беляков.





В дни проведения смотра Министерство культуры подготовило насыщенную просветительскую программу. Для гостей и участников организуют лекции, кинопоказы, а также творческие встречи и дискуссии с мастерами балета.



