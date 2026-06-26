Третьяковка представила выставку к своему 170-летию

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Проект представлен в залах постоянной экспозиции музея в Лаврушинском переулке и приурочен к юбилею галереи.Выставка посвящена истории трех выдающихся личностей XIX века, чьи коллекции искусства сыграли важную роль в формировании национального художественного наследия. Экспозиция продолжает проект в Инженерном корпусе «Предшественники Павла Третьякова», посвященный Федору Прянишникову и Косьме Солдатёнкову.Посетители увидят работы выдающихся мастеров XVIII–XIX веков, некогда принадлежавшие Третьякову, Прянишникову и Солдатёнкову.Выставка позволяет взглянуть на историю русской живописи через судьбы произведений и людей, благодаря которым они сохранились для будущих поколений, отметили организаторы.