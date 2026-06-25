В «Зарядье» впервые пройдет Международный кинофестиваль «Белый Бим»

С 15 по 19 июля в парке «Зарядье» впервые пройдет Международный кинофестиваль «Белый Бим», организованный Фондом Вячеслава Тихонова.



Мероприятие посвящено защите животных и формированию ответственного отношения к ним. В конкурсную программу вошли более 30 игровых, документальных и анимационных фильмов. Жюри возглавляет Наталья Варлей, в составе — Владимир Шевельков, Пьер Бурель и Петар Зекавица, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.





В программе — кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с зоозащитниками, творческие встречи, круглые столы и концерты. Особое событие — ретроспектива фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975) с Юрием Соломиным, которую представит его внучка Александра Соломина. Воспоминаниями о съемках поделятся президент фестиваля Анна Тихонова и члены съемочной группы.





15 июля на сцене малого амфитеатра состоится парад собак: собаки-помощники военнослужащих, поводыри, терапевты и питомцы из приютов выйдут на сцену с хозяевами или волонтерами, зрители узнают их истории. 16 июля в лектории павильона «Заповедное посольство» — круглый стол о гуманном обращении с животными с участием Анны Тихоновой, Анжелы Якубовской, Владимира Шевелькова, Виктора Ханыкова и других экспертов.



