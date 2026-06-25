Челябинская филармония и Союз композиторов России открыли приём заявок на дирижёрскую лабораторию «Курчатов Лаб — 2026».



Художественным руководителем выступит главный дирижёр Госоркестра Челябинской области Алексей Рубин. В жюри также вошли дирижёр Фёдор Леднёв и продюсер Владимир Жалнин.

Фото предоставлено организатором

Участниками могут стать российские дирижёры до 36 лет (студенты и выпускники). Четыре финалиста, имена которых объявят не позднее 27 июля, будут приглашены в Челябинск на очный этап с 19 по 22 сентября. Победители получат статус ассистентов проекта «Бетховен. Переосмысление» и возможность выступить с оркестром.«Уникальность проекта в том, что дирижёрских лабораторий с полноценным оркестром и фокусом на музыке XX–XXI веков практически не существует. Для молодых дирижёров это редкий шанс по-настоящему соприкоснуться с профессией: поработать с Симфоническим оркестром Челябинской области, получить обратную связь от музыкантов, ассистировать на проекте „Бетховен. Переосмысление“, а для одного из финалистов получить возможность выступить с оркестром в концертном сезоне 2027-2028», — рассказал Алексей Рубин.