В Музее Победы открылась выставка «На передовой» к 85-летию Совинформбюро

В Музее Победы прошла церемония открытия фотовыставки «На передовой».



Экспозиция приурочена к 85-летию Советского информбюро и рассказывает о военных корреспондентах — как участниках Великой Отечественной, так и наших современниках.





«Я искренне рад, что именно Музей Победы выбран нашими друзьями — медиагруппой „Россия Сегодня“ для совместного проекта, посвященного 85-летию со дня основания легендарного Совинформбюро. Сводки „От Советского информбюро“, как залпы „Катюши“, сражали врага силой слова. Их авторами были талантливые журналисты и писатели, которые, находясь на передовой, говорили правду о войне, рискуя собственной жизнью, понимая огромную ответственность за каждое написанное слово. Прошло 85 лет... Сегодня на передовой, в зоне Специальной военной операции, наши военкоры также честно и профессионально выполняют свой долг перед Родиной, как и в военные годы», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.





Среди представленных портретов — Георгий Зельма, Макс Альперт, Ольга Ландер, Аркадий Шайхет, Константин Симонов, а также Ростислав Журавлев, Иван Зуев, Андрей Стенин и другие военкоры, продолжающие вести репортажи с передовой.



