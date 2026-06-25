В Галерее искусств Зураба Церетели откроется выставка Всероссийской декады выпускников творческих вузов

В московской Галерее искусств Зураба Церетели начнёт работу выставка, приуроченная к Всероссийской декаде выпускников творческих вузов.



Организаторами культурно-просветительского проекта выступают Ассоциация учебных заведений искусства и культуры и АНО «Новый век». Проект реализуется при содействии Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Росконцерта и Российской академии художеств и ставит своей целью укрепление системы высшего художественного образования в России.



В рамках декады запланировано около трёх десятков событий, которые на протяжении нескольких недель дадут возможность выпускникам продемонстрировать уровень отечественной художественной школы, собственное мастерство и творческий подход.





Центральным этапом программы станет экспозиция дипломных работ студентов трёх ведущих вузов страны – Всероссийского университета кинематографии имени С.А. Герасимова, Московского государственного академического института имени В.И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В залах академии разместят более 170 произведений: среди них монументальные холсты в технике масляной живописи и акварели, образцы книжной и печатной графики, римская и флорентийская мозаика, витражи, реконструкции исторических костюмов, а также эскизы художественных решений для фильмов, балетных и оперных постановок.



