Ольга Любимова посетила выставки в Музее истории космонавтики в Калуге
Министр культуры России Ольга Любимова в рамках визита в Калужскую область посетила учреждения культуры региона.
Глава Минкультуры побывала на выставке «Чтобы другие могли жить». Проект открыт в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского к 60-летию создания поисково-спасательной службы BBC.
Министр также ознакомилась с выставкой «Космос русской иконы», представляющей выдающиеся образцы древнерусского религиозного искусства, и проектом «Камера! Мотор! Полетели!», который рассказывает о теме полета в отечественном кинематографе.
Глава Минкультуры побывала на выставке «Чтобы другие могли жить». Проект открыт в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского к 60-летию создания поисково-спасательной службы BBC.
Министр также ознакомилась с выставкой «Космос русской иконы», представляющей выдающиеся образцы древнерусского религиозного искусства, и проектом «Камера! Мотор! Полетели!», который рассказывает о теме полета в отечественном кинематографе.
В рамках визита Ольга Любимова также побывала в Калужском областном драматическом театре. В минувшем году там прошли гастроли Московского государственного академического театра «Русская песня», в этом году выступают артисты БДТ им. Товстоногова.
«В этом году в рамках нацпроекта „Семья“ были оснащены 3 музея и Калужский областной драматический театр, созданы 3 модельные библиотеки», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
«В этом году в рамках нацпроекта „Семья“ были оснащены 3 музея и Калужский областной драматический театр, созданы 3 модельные библиотеки», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Фото: пресс-служба Минкультуры России