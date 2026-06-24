Ольга Любимова посетила выставки в Музее истории космонавтики в Калуге

Министр культуры России Ольга Любимова в рамках визита в Калужскую область посетила учреждения культуры региона.



Глава Минкультуры побывала на выставке «Чтобы другие могли жить». Проект открыт в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского к 60-летию создания поисково-спасательной службы BBC.



Министр также ознакомилась с выставкой «Космос русской иконы», представляющей выдающиеся образцы древнерусского религиозного искусства, и проектом «Камера! Мотор! Полетели!», который рассказывает о теме полета в отечественном кинематографе.



