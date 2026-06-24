ЦСИ им. Курёхина представит выставку «Корпорация счастья»

ЦСИ им. Курёхина представит выставку «Корпорация счастья»

В ЦСИ имени Сергея Курёхина начнет работу выставка «Корпорация счастья».

Проект подведет черту под двухгодичным курсом магистерской программы Университета ИТМО «Искусство и наука», сообщают организаторы. Зрителям покажут наиболее яркие проекты двадцати четырех молодых авторов, завершивших обучение.

Главная идея экспозиции обыгрывает корпорацию как среду, где переплетаются горизонтальные связи, коллективные практики, современные технологии и экспериментальные форматы коллаборации.

«Работы художников выступают как условные отделы этой воображаемой организации и исследуют вызовы будущего, в которых технологии всё глубже проникают в отношения, идентичность и повседневный опыт», — говорится в анонсе выставки.

Посетить выставку можно будет с 27 июня.

Фото: комитет по культуре Санкт-Петербурга