ЦСИ им. Курёхина представит выставку «Корпорация счастья»

В ЦСИ имени Сергея Курёхина начнет работу выставка «Корпорация счастья».





Проект подведет черту под двухгодичным курсом магистерской программы Университета ИТМО «Искусство и наука», сообщают организаторы. Зрителям покажут наиболее яркие проекты двадцати четырех молодых авторов, завершивших обучение.





Главная идея экспозиции обыгрывает корпорацию как среду, где переплетаются горизонтальные связи, коллективные практики, современные технологии и экспериментальные форматы коллаборации.



«Работы художников выступают как условные отделы этой воображаемой организации и исследуют вызовы будущего, в которых технологии всё глубже проникают в отношения, идентичность и повседневный опыт», — говорится в анонсе выставки.



