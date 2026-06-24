Димитрис Ботинис и оркестр Петербургской филармонии завершат сезон сочинениями Шостаковича и Прокофьева

Второй совместный сезон Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии и его художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса завершится 29 июня в Большом зале филармонии.



В программе — Второй фортепианный концерт Прокофьева (солист — Алексей Мельников) и Пятая симфония Шостаковича.





Концерт 29 июня станет предпоследним в 105-м сезоне. Традиционно его закроет 30 июня Заслуженный коллектив России под управлением Николая Алексеева. В программу войдут Первый концерт Чайковского с Юрием Фавориным и Первая симфония Брамса.



Нынешний сезон для оркестра и Ботиниса начался 28 сентября музыкой Мессиана, Стравинского и Равеля. За сезон коллектив представил сочинения Малера, Дютийё, Прокофьева, Шуберта, Р. Штрауса, Александра Чайковского, Брамса, Элгара, Рахманинова, Губайдулиной, выступал с солистами Гайком Казазяном, Александром Раммом, Никитой Борисоглебским, Борисом Андриановым, Ильей Папояном, Борисом Березовским и другими. В июне оркестр впервые сыграл в московском Зале «Зарядье» с Николаем Луганским.



