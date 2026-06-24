Кинофестиваль «Зеркало. Философия Тарковского» объявил программу и состав жюри

XX Международный кинофестиваль «Зеркало. Философия Тарковского» объявил программу юбилейного смотра и состав жюри.



Смотр пройдет с 26 по 30 июня в Юрьевце, Иванове и семи городах Ивановской области.





В международное жюри вошли актер Бабак Карими, программный директор Сеульской синематеки Ким Сон Ук, продюсер Рино Шарретта, режиссер Алексей Герман-младший и актриса Софья Лебедева.





Внеконкурсная программа включает ретроспективу к 120-летию Александра Роу с фильмами «Конек-Горбунок», «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и... медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса» и «Золотые рога». К 250-летию Большого театра покажут «Анну Каренину», «Спартака», «Князя Игоря», «Большой» и «Лексо». Секция «Архитектура и кино» представит «Метрополис», «Каток и скрипку» и «Дайте жалобную книгу». Также зрители увидят студенческие программы «Родное сердце» и «Лето в ладони».





26 июня в арт-пространстве вокзала откроется выставка-посвящение Марине Тарковской с редкими фотографиями из семейного архива.





РОСИЗО представит проект «Притяжение космоса» с уникальным кинофрагментом, не вошедшим в «Солярис». Также подведут итоги V конкурса видеоарта «Миры Тарковского», лучшие работы покажут в Третьяковской галерее.



