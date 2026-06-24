В Вологде открылась выставка к 125-летию со дня рождения художника Феодосия Бочкова

В Шаламовском доме в Вологде открылась экспозиция, приуроченная к 125-летию со дня рождения художника Феодосия Бочкова, передает региональное министерство культуры.



Проект получил название «Мир и война Феодосия Бочкова».



Феодосий Бочков, мастер первой половины XX века, начинал свой путь в Вологде: в 1917-м окончил местное реальное училище, затем занимался в художественной школе Елены Волковой, а позже — в Вологодском художественном техникуме, который окончил в 1922 году, это был единственный выпуск. Продолжил обучение в московских Высших художественно-технических мастерских на литографском отделении и в дальнейшем жил в столице, однако постоянно возвращался на родину, запечатлевая ее в своих работах, рассказали организаторы.



