В Клину в пятый раз пройдет «Ночь Чайковского»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Масштабный опен-эйр в усадьбе Демьяново пройдет уже в пятый раз в рамках проекта «Путь Чайковского».Художественным руководителем вечера выступает народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет. Он представит слушателям популярные произведения и фрагменты из сочинений Петра Ильича Чайковского. В программе прозвучат отрывки из опер, балетов и концертов композитора в исполнении артистов разных поколений, среди которых премьеры балета Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, народный артист России Александр Князев, победитель XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев, а также приглашенные солисты Большого театра и лауреаты международных конкурсов.Откроет концерт торжественный полонез из оперы «Евгений Онегин», а финальной точкой станет монументальная кантата «Москва».