Россия и Казахстан снимут фильм о композиторе Брусиловском

Россия и Казахстан запускают совместный кинопроект, посвященный советскому композитору Евгению Брусиловскому, автору первых казахских опер и оркестровых сочинений.



Об этом рассказал генеральный директор Роскино Эльза Антонова, Об этом рассказал генеральный директор Роскино Эльза Антонова, передает ТАСС.





По её словам, в настоящее время между киностудией «Казахфильм» и студией «ЛенДок» идут активные переговоры, стороны уже приступили к работе над копродукционным проектом о великом Брусиловском. Антонова также отметила, что в сфере российско-казахстанского совместного кинопроизводства множество дальнейших проектов также будет анонсировано в ближайшее время.





Генеральный директор Роскино пояснила, что для фундаментальной совместной работы двум странам необходимо подписать соглашение о совместном кинопроизводстве, и такой межправительственный документ, по её оценке, может быть подписан в конце 2026 года.



