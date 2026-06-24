В Анапе пройдет Международная конференция «Через библиотеки — к будущему»

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Организатором мероприятия выступает министерство культуры Краснодарского края. Тематика нынешнего года звучит как «Библиотека и молодежь: единые ценности, многообразие возможностей, диалог культур».Организаторы пригласили к диалогу широкий круг профессионалов и заинтересованных лиц.Программа охватывает максимальное количество аспектов библиотечной деятельности: запланированы пленарные и секционные заседания, где будут озвучены основные доклады и обозначены векторы развития, выездная сессия для знакомства с практическим опытом, серия мастер-классов для обмена профессиональными навыками, презентации инновационных проектов и встречи с писателями.