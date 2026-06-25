В Москве открылась выставка «Великолепный Эрмитаж»

В креативном пространстве «Новый Манеж» состоялось открытие мультимедийной экспозиции «Великолепный Эрмитаж», организованной Государственным Эрмитажем.



Посетители смогут увидеть проект с 25 июня по 29 августа 2026 года.





«Здесь рассказывается об Эрмитаже, где архитектура, русская история, шедевры искусства сочетаются вместе и создают необыкновенную атмосферу. <...> Технология делает свое правильное дело. Здесь можете увидеть вблизи то, что вы никогда не увидите в жизни, ведь никто не вам не даст так приблизиться к картине», — приводит ТАСС слова генерального директора музея Михаила Пиотровского с открытия выставки.





Выставочное пространство включает современные мультимедийные решения: панорамную круговую проекцию интерьеров, иммерсивные зоны с анимированными полотнами, объёмные голограммы античных скульптур и оцифрованную версию знаменитых часов «Павлин». Организаторы отмечают, что цифровые репродукции произведений Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и других художников отличаются высокой точностью цветопередачи, что даёт возможность детально разглядеть фактуру и мазки кисти.



