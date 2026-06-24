Завершилась июньская программа фестиваля театров «Россия – Театр – Общество»

В Москве подошла к концу июньская часть Всероссийского марафона-фестиваля театров «Россия — Театр — Общество», который приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей.



Мероприятия проходили на площадках «Театрального бульвара», передает пресс-служба Минкультуры России.





На протяжении месяца московская публика увидела три постановки от творческих коллективов из разных регионов. Открыл программу спектакль «Шоу Грандиозо» в исполнении столичного театра «Пакава Ла Фамилия» — представление объединяет оригинальную музыку оркестра, цирковые трюки, жонглирование и акробатические номера.



В амфитеатре на Покровском бульваре прошел показ работы «Посадить дерево» от Прокопьевского драматического театра имени Ленинского комсомола из Кемеровской области: режиссер Александр Черепанов вынес на суд зрителей историю о вечном споре отцов и детей и важности семейных уз. Завершил июньскую афишу Калининградский областной драматический театр с постановкой «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова — в спектакле тема любви, жизни и военного лихолетья раскрыта через синтез музыки, пластики и слова.



