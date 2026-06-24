Работы импрессионистов из Пушкинского музея представили на выставке в Кемерове

В Музее изобразительных искусств Кузбасса в Кемерове открылась выставка «Искусство впечатления. Импрессионизм», подготовленная ГМИИ им. Пушкина.



Экспозиция знакомит зрителей с работами знаковых французских мастеров и рассказывает, как их открытия изменили ход развития искусства.





Проект стал продолжением «сибирского тура импрессионистов», стартовавшего в декабре прошлого года. Кемерово стал первым городом, где представлена обновленная концепция: теперь в экспозицию включены не только европейские полотна из пушкинской коллекции, но и произведения русских авторов, испытавших влияние французской школы.





Посетители увидят «Волну» Курбе, «Осеннее утро в Эраньи» Писсарро, «Дорогу в Понтуазе» Сезанна, «Водопой» Дюпре, а также произведения Раффаэлли, Боннара, Массона и других мастеров. Экспонаты иллюстрируют ключевые этапы импрессионизма — от первых пленэрных опытов барбизонцев до работы со светлой палитрой и новой техникой мазка.





Отдельный раздел посвящен влиянию импрессионистов на отечественное искусство. Здесь представлены работы Александра Куприна, Александра Лабаса, Валерия Пименова и других авторов из фондов кузбасского музея.



