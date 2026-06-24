«Горький фест» объявил программу и состав жюри

С 3 по 10 июля в Нижнем Новгороде пройдет юбилейный Десятый фестиваль нового российского кино «Горький фест».



Тема 2026 года — машина времени, путешествия во времени, переосмысление прошлого и образ будущего, сообщают организаторы. В состав жюри вошли Александр Велединский, Сабина Еремеева, Екатерина Смолина, Антон Силаев, Иван Кудрявцев.





Программный директор Андрей Апостолов сообщил, что в этом году было рассмотрено 550 заявок. В конкурс вошли 18 фильмов: 8 полнометражных, 10 короткометражных, 14 игровых и 4 документальных. Откроется фестиваль 3 июля картиной «На деревню дедушке 2» Владимира Котта.



В конкурсную программу вошли игровые картины «Блог» Григория Сазанова, «Трудные папы» Светланы Самошиной, «Лето будет общим» Даниила Меркулова, «А как правильно» Артема Тумакова и «Мон» Софьи Чигировой. В секции короткого метра представлены «Снежинка и снеговик» Виталия Суслина, «Я тебя не вижу» Светы Владимировой, «Главная роль» Анастасии Куимовой и другие проекты.



