Стартовали съемки военной драмы «Соратники»

В России стартовали съемки полнометражного художественного фильма «Соратники». Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании «Флора фильм».





По замыслу создателей, лента объединит в себе элементы боевого триллера и пронзительную человеческую драму.



Как пояснил генеральный продюсер Дмитрий Зайцев, это военно-драматическая история о боевом братстве и нравственном выборе, где «соратник» — не формальный союзник, а человек, который остается рядом, когда цена ошибки максимальна.



