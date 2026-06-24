Стартовали съемки военной драмы «Соратники»
В России стартовали съемки полнометражного художественного фильма «Соратники». Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании «Флора фильм».
По замыслу создателей, лента объединит в себе элементы боевого триллера и пронзительную человеческую драму.
Как пояснил генеральный продюсер Дмитрий Зайцев, это военно-драматическая история о боевом братстве и нравственном выборе, где «соратник» — не формальный союзник, а человек, который остается рядом, когда цена ошибки максимальна.
Как пояснил генеральный продюсер Дмитрий Зайцев, это военно-драматическая история о боевом братстве и нравственном выборе, где «соратник» — не формальный союзник, а человек, который остается рядом, когда цена ошибки максимальна.
Сюжет картины разворачивается в двух временных эпохах. Одна линия отсылает к реальным событиям 1945–1946 годов в Корее, в центре которой — подвиг советского лейтенанта Якова Новиченко, закрывшего собой Ким Ир Сена во время церемонии в Пхеньяне. Современная часть переносит зрителя в Курскую область 2024 года, где российский капитан с позывным «Кедр» и северокорейский офицер Ким Су Хо вынуждены объединить усилия, чтобы предотвратить угрозу для мирного населения, проходя путь от недоверия к подлинному взаимопониманию.
Изображение: пресс-служба компании «Флора фильм»