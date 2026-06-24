Эрмитаж представит беспрецедентную по масштабу выставку прикладного искусства

В Манеже Малого Эрмитажа готовится к открытию масштабная выставка, посвященная 150-летию Центрального училища технического рисования барона Штиглица.



Проект «Барон Штиглиц. «Подвиг просвещённой благотворительности» обещает стать главным событием сезона, передает пресс-служба музея.



«Выставка отмечает 150-летие со дня основания Центрального училища технического рисования барона Штиглица, уникального явления в отечественной культуре: рождённое не государственной волей, а частной благотворительностью, вскоре после создания оно стало одним из главных центров художественного образования в России», — говорится в анонсе проекта.



