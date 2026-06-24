Эрмитаж представит беспрецедентную по масштабу выставку прикладного искусства
В Манеже Малого Эрмитажа готовится к открытию масштабная выставка, посвященная 150-летию Центрального училища технического рисования барона Штиглица.
Проект «Барон Штиглиц. «Подвиг просвещённой благотворительности» обещает стать главным событием сезона, передает пресс-служба музея.
«Выставка отмечает 150-летие со дня основания Центрального училища технического рисования барона Штиглица, уникального явления в отечественной культуре: рождённое не государственной волей, а частной благотворительностью, вскоре после создания оно стало одним из главных центров художественного образования в России», — говорится в анонсе проекта.
Проект «Барон Штиглиц. «Подвиг просвещённой благотворительности» обещает стать главным событием сезона, передает пресс-служба музея.
«Выставка отмечает 150-летие со дня основания Центрального училища технического рисования барона Штиглица, уникального явления в отечественной культуре: рождённое не государственной волей, а частной благотворительностью, вскоре после создания оно стало одним из главных центров художественного образования в России», — говорится в анонсе проекта.
В экспозицию войдут около 800 экспонатов, включая античные древности, шпалеры XVI века, редкие рукописи и шедевры Востока. Среди уникальных предметов — находки Шлимана из Гиссарлыка и мраморные рельефы из палаццо д’Эсте.
Фото: кадр видео