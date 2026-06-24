Михаил Мишустин поздравил с юбилеем гендиректора Гослитмузея Дмитрия Бака

Фото: АГН "Москва"

Глава правительства подчеркнул значимость работы руководителя для отечественной культуры и искусства, а также его роль в превращении музея имени В. И. Даля в одну из ключевых культурно-образовательных площадок страны.В послании, опубликованном на сайте кабмина, премьер-министр, в частности, отметил: «Вы вносите неоценимый вклад в развитие национальной культуры и искусства, сохранение и популяризацию творческого наследия страны. Во многом благодаря вам Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля стал одним из ведущих культурных и образовательных пространств, центром изучения отечественной словесности».Мишустин также обратил внимание на то, что под руководством Бака в музее обновляются экспозиции и инфраструктура, активно ведутся издательские, научные и просветительские проекты, применяются современные мультимедийные решения, что делает учреждение привлекательным для самой разной аудитории. Завершая поздравление, председатель правительства пожелал юбиляру дальнейших успехов, здоровья и благополучия.