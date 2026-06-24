Открыт прием заявок на III Всероссийский конкурс «Виват, музыкант!»
Стартовал прием заявок на III Всероссийский конкурс молодых преподавателей духовых и ударных инструментов «Виват, музыкант!».
Организатором проекта выступает Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова». Мероприятие проводится в рамках Международного форума-фестиваля «Сильные духом! Традиции. Современность. Будущее», передает пресс-служба Минкультуры России.
«Сегодня важно создавать условия для профессионального роста молодых преподавателей, которые формируют будущее российского музыкального образования. Конкурс позволяет не только выявлять талантливых специалистов, но и создавать пространство для профессионального диалога, обмена опытом и распространения лучших педагогических практик», — подчеркнул президент Ассоциации, заслуженный деятель искусств России Михаил Брызгалов.
Новшеством этого сезона станет Международная научно-практическая конференция, которая впервые пройдет в рамках конкурса. Ее участниками станут ведущие педагоги, дирижеры и эксперты из России и зарубежных стран. В центре внимания — актуальные вопросы музыкального образования и перспективы развития духового искусства.
Состав победителей будет определен в пяти номинациях.
Заявки принимаются до 15 августа.
Фото: пресс-служба Минкультуры России