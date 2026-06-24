В Музее современной истории России стартовала выставка «Русские в моде»

В Государственном центральном музее современной истории России открылась масштабная выставка платков-картин «Русские в моде».



Экспозиция охватывает 55 регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, в 69 полотнах запечатлены художественные промыслы, ремесла, природные ландшафты, культурные шедевры и духовные символы России.





«Проект „Русские в моде“ — это не просто выставка аксессуаров. Это настоящее арт-путешествие по нашей необъятной Родине — от западных рубежей до Дальнего Востока. Платки-картины, созданные Модным домом Нины Ручкиной, словно собирают в единую мозаику богатство и многообразие регионов России. Эти произведения — синтез мастерства, любви к родной культуре и современного взгляда. И сегодня платки можно увидеть в музее, где история встречается с современностью», — отметила на открытии гендиректор музея Ирина Великанова.



