В Архангельской области начали снимать художественный фильм «Рай для орхидей»

В Архангельской области стартовали съемки фильма «Рай для орхидей».



Работы над лентой развернулись на территории Пинежского заповедника — единственной в регионе особо охраняемой природной зоны федерального уровня, где сохранились девственные старовозрастные леса, ставшие домом для краснокнижных северных орхидей. Как сообщила режиссер картины Анастасия Ломакина, в центре сюжета — судьба ботаника Елены Рай, многие годы посвятившей изучению и спасению этих растений в таежных массивах Поморья, Работы над лентой развернулись на территории Пинежского заповедника — единственной в регионе особо охраняемой природной зоны федерального уровня, где сохранились девственные старовозрастные леса, ставшие домом для краснокнижных северных орхидей. Как сообщила режиссер картины Анастасия Ломакина, в центре сюжета — судьба ботаника Елены Рай, многие годы посвятившей изучению и спасению этих растений в таежных массивах Поморья, передает ТАСС.





«Рай для орхидей» — это художественный фильм-портрет о хрупкой внешне, но очень сильной внутренне женщине, спасающей нежные, но коварные цветы. Действие происходит в Архангельской области, в крупнейшем лесном регионе страны, где еще сохранились первозданные леса и уникальное биоразнообразие.





Героиня не только ведет научную работу, но и проводит экскурсии, а также устраивает стендап-шоу, где делится увлекательными фактами из жизни орхидей.



