Скончался актер фильма «Нежный возраст» Евгений Калинцев

На 60-м году ушел из жизни актер Евгений Калинцев, знакомый зрителям по работам в картинах «Нежный возраст» и «Лестница».



О кончине артиста сообщает Московский театр «Мастерская Петра Фоменко». Артист скончался 17 июня. Ему было 59 лет.





В театре напомнили, что Евгений Калинцев являлся выпускником актерско-режиссерской мастерской Петра Фоменко в ГИТИСе 1987 года. В разные годы он выступал на сценах театра-студии «Человек» и театра Doc. С 1991 по 1998 год актер служил в театре на Малой Бронной, который в середине 90-х годов вся театральная Москва называла не иначе как «театр Женовача». Там он исполнял роли в знаменитых постановках Сергея Васильевича — «Король Лир», «Идиот», «Маленькие комедии».





Церемония прощания и отпевание состоятся сегодня, 24 июня, в 12:30 в храме священно-мученика Антипы в Колымажном переулке.



