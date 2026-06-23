Объявлен состав жюри Международного конкурса артистов балета

Объявлены имена членов жюри XV Международного конкурса артистов балета.



Мероприятие пройдет с 25 июня по 5 июля 2026 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России. Нынешний смотр хореографического искусства посвящен народному артисту СССР, легендарному балетмейстеру Юрию Николаевичу Григоровичу, передает пресс-служба Минкультуры России.





Оценивать выступления участников будут признанные мэтры и ведущие деятели мировой хореографии. Возглавит судейскую коллегию народная артистка России, ректор Московской государственной академии хореографии Светлана Захарова. В состав жюри также вошли художественный руководитель белградского Национального театра Йовица Бегоев, генеральный директор Национального балета Кубы Вьенгсай Вальдес, президент школы Национального балета Китая Ин Фэн, а также экс-прима-балерина Муниципального театра Рио-де-Жанейро Сесилия Керч.



Среди судей — главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб, хореограф и продюсер из ЮАР Эстер Нассер, советник министра культуры Турции Тан Сагтюрк, художественный руководитель Шанхайского балета Лили Синь, профессор Корейского национального университета искусств Сон Хи Ким и худрук балетной труппы Казахского национального театра оперы и балета Гульжан Туткибаева. Завершают список заслуженный артист России Андриан Фадеев, директор Венгерского национального балета Тамаш Шоймоши и народный артист России Борис Эйфман.





Организаторы получили 362 заявки из 35 стран мира. По результатам предварительного отбора участие в соревнованиях подтвердили 158 танцовщиков, представляющих 30 государств, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Китай, США, Японию и многие европейские страны.