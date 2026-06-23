Стартовал отбор фильмов на «Бриллиантовую бабочку»
В странах, входящих в Евразийскую киноакадемию, стартовал процесс комплектования списка картин для участия в соискании премии «Бриллиантовая бабочка» в 2026 году.
В новом сезоне организаторы намерены продолжать поддерживать ленты, которые не только демонстрируют культурное своеобразие различных государств, но и затрагивают общечеловеческие темы, понятные зрителям вне зависимости от их родного языка и национальности.
Конкурсная программа второго сезона включает 12 категорий, среди которых значатся «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», а также отдельный специальный приз за личный вклад в развитие мирового киноискусства.
Конкурсная программа второго сезона включает 12 категорий, среди которых значатся «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», а также отдельный специальный приз за личный вклад в развитие мирового киноискусства.
За предыдущий год к работе Евразийской киноакадемии подключились 17 государств, а на награды премии тогда претендовали 34 кинокартины из России, Китая, Турции, Киргизии, Ирана, Венесуэлы, Кубы и Южно-Африканской Республики. Лауреаты получают не только статуэтку, украшенную почти пятью тысячами бриллиантов, но и денежное вознаграждение.
Фото: пресс-служба премии «Бриллиантовая бабочка»