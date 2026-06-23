Лицом 34-го фестиваля «Окно в Европу» стал Евгений Леонов

Лицом 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» стал Евгений Леонов.



Организаторы представили главный постер смотра. На нем персонаж Леонова — Пашка из ленты Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», вышедшей в 1969 году.





Смотр в этом году пройдет в Выборге с 4 по 9 августа. Программный директор фестиваля Андрей Апостолов рассказал, почему выбор пал именно на этого героя и этот образ.



«Мы взяли героя из фильма „Гори, гори, моя звезда“. Таким образом, помимо Леонова, мы вспоминаем ушедшего от нас в прошлом году Александра Наумовича Митту. Одну из ярких ролей в этом фильме сыграл Марлен Хуциев, чей вековой юбилей мы активно и разнообразно отмечали на прошлом фестивале. Эта тематическая преемственность нам тоже важна», — рассказал Апостолов.



Отдельного внимания заслуживает и сам персонаж, воплощенный Леоновым, отметил директор: «Не романтик, не визионер, а предприимчивый и неунывающий делец, не теряющий веру в важность и нужность кино, несмотря на самые тяжелые исторические испытания».



