В Петербурге отреставрировали лестницу в квартиру Ахматовой в Фонтанном доме

В Петербурге представят обновленную парадную лестницу, которая ведет в мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.



Как сообщили в городском комитете по культуре, реставрационные работы на этом объекте заняли два года — с 2025-го по 2026-й.





Именно по этим ступеням посетители поднимаются в квартиру № 44 на третьем этаже, где поэтесса прожила с середины 1920-х годов вплоть до 1952 года, прервав свое пребывание лишь на время эвакуации в Ташкент в блокадные годы. Сам музей открыл двери для публики 24 июня 1989 года, и долгое время гостей проводили по служебной лестнице; исторический маршрут через эту лестницу стал доступен экскурсантам только с 2002 года.





23 июня в саду усадьбы прозвучат стихи Ахматовой — их прочтет народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.





Реставраторы подошли к работам с особым вниманием к деталям. Например, ступени и подоконники выполнены из путиловского известняка — камня, который добывают под Петербургом еще с петровских времен и который использовали при строительстве Летнего дворца Петра I, Петровских ворот Петропавловской крепости, Елагина дворца и многих других знаковых городских объектов. В ходе реставрации укрепили поврежденные временем участки каменных поверхностей, а подоконники очистили от слоев старой краски, вернув им натуральный вид. Также восстановили исторический цвет дверей: выяснилось, что изначально они были белыми, кроме двери самой квартиры Ахматовой, которую окрасили в коричневый.



