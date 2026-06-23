Ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин

В Москве на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Михаил Ножкин.



О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России. В официальном некрологе говорится, что Михаил Ножкин не дожил несколько месяцев до своего юбилея.





Коллеги по Гильдии актеров кино отметили, что покойный был «истинным патриотом и гражданином». В его кинематографическом наследии — роли в картинах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», в дилогии о Петре, «Одиночном плавании» и эпопее «Освобождение».





Особо подчеркивается авторский вклад Ножкина в музыкальную культуру: он написал гимн движения «Бессмертный полк», а его композиции «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия» давно стали общенародными, войдя, по словам его товарищей по цеху, в генетический код нации. В Союзе добавили, что для них Михаил Иванович навсегда останется в Бессмертном полку — символе общей Победы.



