Ушел из жизни народный артист РСФСР Михаил Ножкин
В Москве на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Михаил Ножкин.
О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России. В официальном некрологе говорится, что Михаил Ножкин не дожил несколько месяцев до своего юбилея.
О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России. В официальном некрологе говорится, что Михаил Ножкин не дожил несколько месяцев до своего юбилея.
Коллеги по Гильдии актеров кино отметили, что покойный был «истинным патриотом и гражданином». В его кинематографическом наследии — роли в картинах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», в дилогии о Петре, «Одиночном плавании» и эпопее «Освобождение».
Особо подчеркивается авторский вклад Ножкина в музыкальную культуру: он написал гимн движения «Бессмертный полк», а его композиции «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия» давно стали общенародными, войдя, по словам его товарищей по цеху, в генетический код нации. В Союзе добавили, что для них Михаил Иванович навсегда останется в Бессмертном полку — символе общей Победы.
Михаил Ножкин родился в Москве 19 января 1937 года. По окончании строительного техникума он занимался в студии «Юность» при Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Многие его песни посвящены событиям Великой Отечественной, а «Последний бой» стал известен широкой аудитории после выхода фильма «Освобождение». В кино он дебютировал в 1968-м, сыграв разведчика Павла Синицына в ленте Вениамина Дормана «Ошибка резидента»; исполненная им в фильме песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок» принесла актеру всесоюзную славу не только как артисту, но и как певцу.
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"