Замминистра культуры Обрывалин оценил ущерб после атаки ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Совместно с директором Музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным Обрывалин провел предварительный визуальный осмотр, который показал, что фасад, остекление дверей и окон, а также все скульптурные бюсты по периметру строения находятся в удовлетворительном состоянии, передает пресс-служба Минкультуры России.Не пострадали от огня вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников у входа, где планировалось разместить экскурсионный отдел. Сохранены декоративные элементы: витражное панно, латунные ограждения и перила винтовой лестницы и смотровой площадки, мраморный пол, элементы входной группы, отреставрированный позолоченный кораблик на бельведере, а также гипсовые барельефы, нуждающиеся лишь в частичной реставрации.Уцелел также скульптурный бюст Франца Алексеевича Рубо, созданный в 1975 году севастопольским скульптором Станиславом Чижом и встречавший посетителей в вестибюле. Серьезные разрушения зафиксированы в круговой галерее, предназначенной для новой экспозиции по истории города: там обрушилась часть потолочных перекрытий, однако каменные перегородки залов устояли. От зонта-рефлектора остался лишь алюминиевый каркас, крепящийся к лебедке в бельведере, — светоотражающее покрытие полностью выгорело.Частично повреждены инженерные системы отопления, вентиляции и видеонаблюдения в экспозиционных залах, зафиксированы значительные повреждения предметного плана. Также были обследованы крыша и спасенные сотрудниками музея фрагменты живописного полотна. По итогам осмотра принято решение в первую очередь срочно восстановить кровлю, чтобы защитить каменные стены от осадков и дальнейшего разрушения. Затем начнутся ремонтно-реставрационные работы внутри здания, поскольку внешний фасад не пострадал. После приведения здания в порядок будет рассматриваться вопрос о создании нового полотна и выборе подрядчика для этой задачи.