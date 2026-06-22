Замминистра культуры Обрывалин оценил ущерб после атаки ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»

Замминистра культуры Обрывалин оценил ущерб после атаки ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»

Первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин прибыл в Севастополь для оценки ущерба, нанесенного панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» в результате атаки дрона ВСУ.

Совместно с директором Музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным Обрывалин провел предварительный визуальный осмотр, который показал, что фасад, остекление дверей и окон, а также все скульптурные бюсты по периметру строения находятся в удовлетворительном состоянии, передает пресс-служба Минкультуры России.

Не пострадали от огня вестибюль и рабочие кабинеты сотрудников у входа, где планировалось разместить экскурсионный отдел. Сохранены декоративные элементы: витражное панно, латунные ограждения и перила винтовой лестницы и смотровой площадки, мраморный пол, элементы входной группы, отреставрированный позолоченный кораблик на бельведере, а также гипсовые барельефы, нуждающиеся лишь в частичной реставрации.

Уцелел также скульптурный бюст Франца Алексеевича Рубо, созданный в 1975 году севастопольским скульптором Станиславом Чижом и встречавший посетителей в вестибюле. Серьезные разрушения зафиксированы в круговой галерее, предназначенной для новой экспозиции по истории города: там обрушилась часть потолочных перекрытий, однако каменные перегородки залов устояли. От зонта-рефлектора остался лишь алюминиевый каркас, крепящийся к лебедке в бельведере, — светоотражающее покрытие полностью выгорело.

Частично повреждены инженерные системы отопления, вентиляции и видеонаблюдения в экспозиционных залах, зафиксированы значительные повреждения предметного плана. Также были обследованы крыша и спасенные сотрудниками музея фрагменты живописного полотна. По итогам осмотра принято решение в первую очередь срочно восстановить кровлю, чтобы защитить каменные стены от осадков и дальнейшего разрушения. Затем начнутся ремонтно-реставрационные работы внутри здания, поскольку внешний фасад не пострадал. После приведения здания в порядок будет рассматриваться вопрос о создании нового полотна и выборе подрядчика для этой задачи.

Фото: пресс-служба Минкультуры России