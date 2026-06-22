На выставке в Манеже Малого Эрмитажа представят уникальный витраж «Магнолии»

В Эрмитаже готовится к транспортировке уникальный витраж «Магнолии», созданный мастером эпохи модерна Луисом Комфортом Тиффани.



Произведение представят на выставке в Манеже Малого Эрмитажа. 27 июня там стартует масштабный проект «Барон Штиглиц. «Подвиг просвещенной благотворительности», приуроченный к 150-летию основания Центрального училища технического рисования.





Созданный в 1900 году, витраж выполнен по новаторской для того времени сэндвич-технологии, предполагающей сложную последовательность: отдельные фрагменты формируются путем наложения двух или трех слоев стекла друг на друга с последующей пайкой. Этот метод кардинально отличается от классических подходов и требует исключительного профессионализма. Кроме того, Тиффани применил стекло типа «драпировки» — особую обработку материала, которая в сочетании с многослойной конструкцией дает эффект глубинного свечения и визуальной объемности.





До настоящего момента «Магнолии» демонстрировались в экспозиции открытого хранения витрин и витражей. После завершения выставки витраж вернется на постоянное место в Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».



