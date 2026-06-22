Во Владимире пройдет книжная ярмарка «33 страницы»

Во Владимире с 26 по 28 июня впервые пройдет книжная ярмарка нового формата «33 страницы».



Мероприятие организовано Союзом писателей России в рамках проекта «Центр культурного притяжения — Россия» и получило поддержку Президентского фонда культурных инициатив, а также регионального министерства культуры, передает пресс-служба ведомства.





Главной площадкой для встреч с авторами и книготорговли станет гастромаркет «Рынок на Студеной», расположенный в исторической части города. Организаторы обещают насыщенную программу: презентации издательской продукции, лекции, кинопоказы и музыкальные номера. Особенностью смотра станут публичные чтения, а также дискуссии о том, как современная литература отвечает на острые социальные запросы.





В числе специальных гостей — поэты и прозаики из Москвы, Севастополя, Ярославля и Липецка, среди которых Антон Васецкий, Татьяна Воронина, Елена Батуева, Геннадий Калашников, Виктор Леонидов, Тихон Синицын, Михаил Червяков и Григорий Шувалов. К ним присоединятся члены Владимирского отделения Союза писателей, включая Дмитрия Кантова, Ольгу Гунину и Вадима Забабашкина.





Свои новинки представят такие издательства, как «Аквилегия-М», «Априори», «Вверх», «Молодая мама», «Проспект», «Союз писателей», «Факел» и «Челнок». Одним из ярких событий станет поэтическое выступление в суздальском Городском саду у стен кремля, запланированное на 27 июня. Кроме того, в Музее ложки на протяжении всех дней ярмарки будет работать тематическая экспозиция, посвященная писательским артефактам.



