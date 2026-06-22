В Сочи открылась новая музейная экспозиция «900 дней блокады Ленинграда»

В День памяти и скорби в Сочи состоялось открытие новой музейной экспозиции, приуроченной к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.



Выставка под названием «900 дней блокады Ленинграда» развернулась на базе Музея русской культуры и искусства. Организаторы отмечают, что выбор площадки не случаен: ранее отель, в здании которого находится музей, носил имя «Нева», что создает символическую связь с городом на Неве.





Основой коллекции стали подлинные экспонаты военного времени, собранные уроженцем Санкт-Петербурга, историком Сергеем Захарченко. Для гостей и посетителей отеля он также прочитал тематическую лекцию, посвятив слушателей в малоизвестные страницы обороны осажденного города. Всего вниманию публики представлено более 300 оригинальных артефактов: среди них — предметы быта жителей блокадного Ленинграда, детские рисунки и фронтовые письма, которые хранят память о трагедии и мужестве ленинградцев.



