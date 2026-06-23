Малый театр завершил серию показов спектакля «Жена солдата»

На Малой сцене Малого театра на Большой Ордынке завершились сезонные показы спектакля «Жена солдата».



Заключительный на этот год выход постановки был приурочен ко Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Режиссером выступил Цырен Батоцыренов — актер и режиссер Бурятского академического театра имени Хоца Намсараева, победитель лаборатории «Россия. Время героев. От XX к XXI веку».





В основе постановки — современная пьеса Цыпилмы Очировой и Олега Юмова. Она рассказывает сквозную историю русских женщин, которые на протяжении веков ждут мужей с войны, хранят дом и растят детей, оставаясь символом верности и надежды. Как отметил сам режиссер, эпохи, костюмы и декорации меняются, но неизменным остается тихий подвиг женской верности, терпения и любви — то, что во все времена служит опорой для защитников Отечества.



