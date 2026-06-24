В Архангельске по итогам фестиваля «Еда поморская» издадут сборник рецептов

По итогам гастрономического фестиваля «Еда поморская» будет издан сборник рецептов Русского Севера, передает пресс-служба минкультуры региона.



Юбилейный V фестиваль северных традиций стартовал 19 июня и продолжится до 28 июня.





В этом году центральным событием фестиваля стал конкурс семейных рецептов северной и поморской кухни. Организаторы собирают старинные рецепты, которые долгие годы хранятся в семьях жителей Архангельской области и передаются от поколения к поколению. Именно по итогам этого конкурса будет сформирован сборник рецептов Русского Севера.





К участию допускаются авторы старше 14 лет, заявки принимаются до 2 июля.



