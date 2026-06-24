В Петербурге стартовал Международный фестиваль Ильдара Абдразакова

В Академической капелле Санкт-Петербурга стартовал IX Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.



Вместе с Ильдаром Абдразаковым на сцену вышли молодые вокалисты — выпускники II Летней школы, образовательного проекта Фонда поддержки талантов. Своим искусством также делилась оперная певица Ольга Перетятько, а за роялем были Мзия Бахтуридзе и Евгений Сергеев. Программа вечера включила арии и романсы русских и зарубежных композиторов.





Народный артист России Ильдар Абдразаков сообщил журналистам, что в этом году на участие в школе поступило более 250 заявок из разных стран, из которых отобрали 14 лучших голосов.





Образовательный интенсив проходил в Михайловском театре с 18 по 23 июня. Наставниками молодых артистов выступили Феликс Коробов, Сергей Новиков, Ляйсан Сафаргулова, а также сами Абдразаков и Перетятько. Участник школы, солист Нижегородского театра оперы и балета Владислав Бирюков, который также выступил в гала-концерте, назвал этот опыт невероятным, помогающим раскрыть не только вокальный, но и актерский потенциал.





Сам маэстро подчеркнул, что второй сезон школы доказал востребованность такого формата поддержки молодежи, и выразил сожаление, что проводить его чаще мешает плотный гастрольный график.



