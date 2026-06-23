Создатели триллера «Полдень» представили первый тизер-трейлер проекта

Состоялась премьера тизерного трейлера фантастического триллера «Полдень».



Фильм станет первой экранизацией повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Главные роли в проекте исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь. Зрители смогут увидеть сериал одновременно на платформах «Кион» и Okko — релиз запланирован на текущий год. Фильм станет первой экранизацией повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Главные роли в проекте исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь. Зрители смогут увидеть сериал одновременно на платформах «Кион» и Okko — релиз запланирован на текущий год.





События разворачиваются в 2278 году. Сюжет начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски дает поручение Максиму Каммереру разыскать прогрессора Льва Абалкина, который самовольно прекратил миссию на планете Надежда и возвратился на Землю. Теперь Каммереру предстоит не только отыскать Абалкина, но и выяснить его связь со сверхцивилизацией странников, чтобы предотвратить угрозу катастрофы для всей планеты.



