Создатели триллера «Полдень» представили первый тизер-трейлер проекта
Состоялась премьера тизерного трейлера фантастического триллера «Полдень».
Фильм станет первой экранизацией повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Главные роли в проекте исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь. Зрители смогут увидеть сериал одновременно на платформах «Кион» и Okko — релиз запланирован на текущий год.
Фильм станет первой экранизацией повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Главные роли в проекте исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь. Зрители смогут увидеть сериал одновременно на платформах «Кион» и Okko — релиз запланирован на текущий год.
События разворачиваются в 2278 году. Сюжет начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски дает поручение Максиму Каммереру разыскать прогрессора Льва Абалкина, который самовольно прекратил миссию на планете Надежда и возвратился на Землю. Теперь Каммереру предстоит не только отыскать Абалкина, но и выяснить его связь со сверхцивилизацией странников, чтобы предотвратить угрозу катастрофы для всей планеты.
Над сериалом работает компания «Медиаслово» при поддержке ИРИ. Генеральными продюсерами выступают Данила Шарапов, Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец, Гавриил Гордеев и Сергей Шишкин. Режиссером выступил Клим Козинский, сценарий написала Маруся Трубникова. В актерский состав также вошли Леонид Ярмольник, Софья Синицына и другие артисты.
Фото: кадр из фильма "Полдень"