Фестиваль современного церковного искусства «Видеть и Слышать» пройдет во Владимире

С 24 по 28 июня во Владимире развернется Фестиваль современного церковного искусства «Видеть и Слышать».



В рамках фестиваля также будет работать выставка «Небесный град Владимирской земли», сообщили в минкультуры Владимирской области.





Главной точкой притяжения во Владимире станет экспозиция, где зрители увидят образы Богородицы, почитаемой как заступница Владимира и всей Русской земли, а также изображения святых князей. Выставка соединяет традиционную иконопись, произведения, навеянные византийскими канонами, и иконы, особо чтимые православными братскими народами. Кроме того, гостей ждут уникальные работы из стекла, вышивка и керамические рельефы.





В дни выставки пройдут пленэры «Храмы вдохновения» как для профессионалов, так и для любителей, а также лекция-встреча с известным писателем Владиславом Отрошенко — лауреатом премии «Ясная Поляна», автором книг «Околицы Вавилона», «Драма снежной ночи» и «Гоголиана». Искусствовед поделится размышлениями о самом загадочном периоде жизни Николая Гоголя — последнем годе, наполненном христианским мистицизмом, аскетическими исканиями, роковыми знамениями, бытовыми неурядицами и неразгаданными тайнами. Модератором встречи выступит журналист и кинорежиссер Даниил Духовской.



