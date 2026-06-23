На базе Циркового училища им. Румянцева начал работать творческий инкубатор «Лонжа»

В Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева заработал новый проект — творческий инкубатор «Лонжа», передает пресс-служба Минкультуры России.



Само название инкубатора выбрано не случайно: в цирке лонжей называют страховочное приспособление, обеспечивающее безопасность артистов во время рискованных номеров. По замыслу создателей, новая площадка будет выполнять аналогичную функцию в профессиональной среде, становясь надежной опорой для деятелей искусства — помогая дорабатывать идеи, продвигать смелые проекты и давая доступ к необходимым ресурсам для дальнейшего развития. Участие в программе предусмотрено как в очном, так и в дистанционном формате.





Как подчеркнула директор училища Елена Шевченко, заведение на протяжении почти ста лет остается главной кузницей кадров для цирковой отрасли страны, а запуск «Лонжи» знаменует собой новый этап в его истории. Теперь на профессиональной платформе, созданной при училище, молодые таланты, преподаватели и креативные предприниматели смогут получить не просто знания, а реальные рабочие механизмы для реализации задуманного: экспертные консультации, ресурсную базу и возможности для выстраивания партнерских отношений.





Площадка ориентирована на широкий круг представителей индустрии — от новичков, только выходящих на манеж, до маститых продюсеров. Деятельность инкубатора сфокусирована на трех ключевых векторах: консультационная помощь в разработке творческих продуктов, образовательные курсы и мастер-классы для повышения квалификации, а также специальная платформа для молодых исполнителей, призванная облегчить их путь в профессии на начальном этапе.



