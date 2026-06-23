Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил выставку «Художник и стекло»

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике стартовал выставочный проект «Художник и стекло».



Выставка приурочена к масштабной дате — 270-летию Гусевского хрустального завода. Экспозиция призвана познакомить гостей с богатой историей одного из старейших стекольных производств страны и продемонстрировать эволюцию художественного мастерства.





В центре внимания организаторов — эпоха расцвета предприятия, пришедшаяся на вторую половину ХХ столетия. Именно в те годы на завод пришли художники-проектировщики, которые не только сформировали узнаваемый облик гусевской школы, но и задали вектор развития на десятилетия вперед. Сохраняя верность вековым традициям, они смело экспериментировали, создавая самобытный стиль, где переплелись профессионализм, новаторские решения и отголоски народного творчества. Эти поиски укрепили репутацию Гусь-Хрустального как признанной столицы художественного стекла в России.





Всего в экспозиции собрано более 350 предметов. Основу коллекции составили фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также раритеты с самого завода и произведения из частных рук. Зрители увидят работы 38 авторов — как начинающих художников, так и мэтров, чьи имена гремели на всесоюзных и международных смотрах. Среди представленного разнообразия — изысканная сервировочная посуда, тематические сувениры, памятные спортивные кубки и авторские скульптуры.





Отдельный акцент сделан на стеклодувном искусстве 1960-х, времени смелых идей и грандиозных свершений. Здесь и триумфальная тема космоса, и романтика покорения Арктики. Яркими вехами того периода стали бокал Бориса Бычкова «12.4.1961. Гагарин. Космос», ваза Надежды Матушевской «Арктика», а также композиции «Северный полюс» Анны Липской и «Атом» Геннадия Черноскутова.





Ценным дополнением выставки стал блок, посвященный творчеству народного художника России Владимира Муратова. В этих произведениях, переданных в дар музею в 2025 году, стекло превращается в холст для живописи благодаря технике горячей эмали, создавая эффектный визуальный диалог двух искусств.



