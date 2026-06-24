Коллекция Новгородского музея-заповедника пополнилась новыми артефактами

Собрание Новгородского музея-заповедника пополнилось уникальными артефактами: в фонды переданы поддельные платежные слитки, имитирующие серебряные рубли и полтины новгородского типа, а также две средневековые монеты — так называемые «болгарские» имитации византийских выпусков, сообщили в пресс-службе музея.





Первая группа находок происходит из комплекса, обнаруженного при сельхозработах близ села Губдор в Красновишерском районе Пермского края. Полностью зафиксировать клад не удалось, однако благодаря содействию местных краеведов и помощи московских коллег четыре слитка удалось сохранить и передать специалистам.



Как пояснили в музее, подлинные новгородские рубли и полтины служили крупными платежными средствами, а их имитации изготовлены, по предварительной оценке, из сплава меди и олова, вероятно, с серебряным покрытием, нанесенным с использованием амальгамы. Вес подделок приближался к нормативному или даже превышал его, что позволяло использовать их для обмана участников денежного обращения. Точный состав металла и технология покрытия будут установлены после дальнейших исследований.



