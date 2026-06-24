Коллекция Новгородского музея-заповедника пополнилась новыми артефактами

Коллекция Новгородского музея-заповедника пополнилась новыми артефактами

Собрание Новгородского музея-заповедника пополнилось уникальными артефактами: в фонды переданы поддельные платежные слитки, имитирующие серебряные рубли и полтины новгородского типа, а также две средневековые монеты — так называемые «болгарские» имитации византийских выпусков, сообщили в пресс-службе музея.

Первая группа находок происходит из комплекса, обнаруженного при сельхозработах близ села Губдор в Красновишерском районе Пермского края. Полностью зафиксировать клад не удалось, однако благодаря содействию местных краеведов и помощи московских коллег четыре слитка удалось сохранить и передать специалистам.

Как пояснили в музее, подлинные новгородские рубли и полтины служили крупными платежными средствами, а их имитации изготовлены, по предварительной оценке, из сплава меди и олова, вероятно, с серебряным покрытием, нанесенным с использованием амальгамы. Вес подделок приближался к нормативному или даже превышал его, что позволяло использовать их для обмана участников денежного обращения. Точный состав металла и технология покрытия будут установлены после дальнейших исследований. 

Второе пополнение — две монеты, найденные в 2005 году на Троицком раскопе в Великом Новгороде, при исследованиях боярской усадьбы в Людином конце. После изучения и научной публикации в Институте археологии РАН предметы переданы в музей. Эти монеты типологически связаны с Шелонским кладом и относятся к так называемым «болгарским» имитациям типа «С» — наиболее многочисленной группе из того клада, датируемой примерно 1195–1230 годами. Они воспроизводят византийские медные трахеи императора Алексея III Ангела. Название «болгарские» условно и заключается в кавычки, поскольку вопрос об их происхождении остается дискуссионным.

При этом, как подчеркнула ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Вера Гурулева, «их нельзя назвать подделками: это именно имитации, они никого не обманывали и обращались на соответствующих территориях». Находки в Великом Новгороде имеют особую ценность, поскольку независимо от обстоятельств обнаружения Шелонского клада подтверждают, что подобные балканские выпуски проникали далеко за пределы основной территории своего обращения.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости