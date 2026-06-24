Коллекция Новгородского музея-заповедника пополнилась новыми артефактами
Собрание Новгородского музея-заповедника пополнилось уникальными артефактами: в фонды переданы поддельные платежные слитки, имитирующие серебряные рубли и полтины новгородского типа, а также две средневековые монеты — так называемые «болгарские» имитации византийских выпусков, сообщили в пресс-службе музея.
Первая группа находок происходит из комплекса, обнаруженного при сельхозработах близ села Губдор в Красновишерском районе Пермского края. Полностью зафиксировать клад не удалось, однако благодаря содействию местных краеведов и помощи московских коллег четыре слитка удалось сохранить и передать специалистам.
Как пояснили в музее, подлинные новгородские рубли и полтины служили крупными платежными средствами, а их имитации изготовлены, по предварительной оценке, из сплава меди и олова, вероятно, с серебряным покрытием, нанесенным с использованием амальгамы. Вес подделок приближался к нормативному или даже превышал его, что позволяло использовать их для обмана участников денежного обращения. Точный состав металла и технология покрытия будут установлены после дальнейших исследований.
Как пояснили в музее, подлинные новгородские рубли и полтины служили крупными платежными средствами, а их имитации изготовлены, по предварительной оценке, из сплава меди и олова, вероятно, с серебряным покрытием, нанесенным с использованием амальгамы. Вес подделок приближался к нормативному или даже превышал его, что позволяло использовать их для обмана участников денежного обращения. Точный состав металла и технология покрытия будут установлены после дальнейших исследований.
Второе пополнение — две монеты, найденные в 2005 году на Троицком раскопе в Великом Новгороде, при исследованиях боярской усадьбы в Людином конце. После изучения и научной публикации в Институте археологии РАН предметы переданы в музей. Эти монеты типологически связаны с Шелонским кладом и относятся к так называемым «болгарским» имитациям типа «С» — наиболее многочисленной группе из того клада, датируемой примерно 1195–1230 годами. Они воспроизводят византийские медные трахеи императора Алексея III Ангела. Название «болгарские» условно и заключается в кавычки, поскольку вопрос об их происхождении остается дискуссионным.
При этом, как подчеркнула ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Вера Гурулева, «их нельзя назвать подделками: это именно имитации, они никого не обманывали и обращались на соответствующих территориях». Находки в Великом Новгороде имеют особую ценность, поскольку независимо от обстоятельств обнаружения Шелонского клада подтверждают, что подобные балканские выпуски проникали далеко за пределы основной территории своего обращения.
При этом, как подчеркнула ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Вера Гурулева, «их нельзя назвать подделками: это именно имитации, они никого не обманывали и обращались на соответствующих территориях». Находки в Великом Новгороде имеют особую ценность, поскольку независимо от обстоятельств обнаружения Шелонского клада подтверждают, что подобные балканские выпуски проникали далеко за пределы основной территории своего обращения.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости