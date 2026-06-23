В Царицыно продлили сроки выставки «Семья — душа России»

Выставка «Семья — душа России» останется открытой для посетителей в музее-заповеднике «Царицыно» на протяжении почти трех месяцев.



Об этом сообщила генеральный директор учреждения Елизавета Фокина, Об этом сообщила генеральный директор учреждения Елизавета Фокина, передает ТАСС.





Нынешний год стал особенным для проекта: он приурочен к десятилетию конкурса, и в честь этой даты организаторы приняли решение значительно увеличить сроки работы экспозиции. Как подчеркнула Фокина, «Царицыно» является единственной площадкой, где проходит этот выставочный проект, и его ключевая особенность — объединение в одном пространстве произведений из ведущих российских музеев и работ как признанных мастеров, так и непрофессиональных авторов.





В формировании экспозиции в этом году участвуют не только фонды самого «Царицыно», но и Государственная Третьяковская галерея, Ильинский музей, Переславский музей-заповедник, а также РОСИЗО. Всего на конкурс поступило 2,5 тысячи работ, из которых отобрано 169: 61 картина профессиональных живописцев, 16 — любителей, 13 произведений студентов художественных вузов и 79 детских рисунков.



