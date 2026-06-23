В Царицыно продлили сроки выставки «Семья — душа России»

В Царицыно продлили сроки выставки «Семья — душа России»

Выставка «Семья — душа России» останется открытой для посетителей в музее-заповеднике «Царицыно» на протяжении почти трех месяцев.

Об этом сообщила генеральный директор учреждения Елизавета Фокина, передает ТАСС.

Нынешний год стал особенным для проекта: он приурочен к десятилетию конкурса, и в честь этой даты организаторы приняли решение значительно увеличить сроки работы экспозиции. Как подчеркнула Фокина, «Царицыно» является единственной площадкой, где проходит этот выставочный проект, и его ключевая особенность — объединение в одном пространстве произведений из ведущих российских музеев и работ как признанных мастеров, так и непрофессиональных авторов.

В формировании экспозиции в этом году участвуют не только фонды самого «Царицыно», но и Государственная Третьяковская галерея, Ильинский музей, Переславский музей-заповедник, а также РОСИЗО. Всего на конкурс поступило 2,5 тысячи работ, из которых отобрано 169: 61 картина профессиональных живописцев, 16 — любителей, 13 произведений студентов художественных вузов и 79 детских рисунков.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царицыно"