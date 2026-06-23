Стартовал прием заявок на Международный конкурс плаката среди молодежи

Стартовал прием заявок на Открытый международный конкурс плаката среди молодежи «Советские женщины; судьбы сильнее времени», передает пресс-служба Минкультуры России.



Участниками могут стать молодые авторы из России и Республики Беларусь в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы ставят перед собой цель сохранить и осовременить традиции советской плакатной школы, пробудить у творческой молодежи интерес к историческому наследию прошлого и укрепить гуманитарные связи между двумя странами.





На конкурс ждут оригинальные плакаты, посвященные образу советской женщины — ученой, деятельницы культуры, работницы, воительницы, матери. Работы принимаются в двух номинациях: «Живопись и графика», куда входят рисунок, каллиграфия, гравюра, эстамп, а также работы в карандаше, туши, углем и другими материалами, включая гуашь, акварель, масло и акрил; и «Цифровое искусство», охватывающее цифровую живопись, трехмерную и компьютерную графику.



