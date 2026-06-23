Стали известны обладатели почетной премии кинофестиваля в Карловых Варах
Оргкомитет Международного кинофестиваля в Карловых Варах объявил лауреатов почетной награды предстоящего смотра.
Об этом на брифинге для представителей СМИ рассказал исполнительный директор мероприятия Криштоф Муха.
Об этом на брифинге для представителей СМИ рассказал исполнительный директор мероприятия Криштоф Муха.
Обладателями «Хрустального глобуса» за вклад в развитие мирового кинематографа станут трое деятелей искусства: голливудский актер Дастин Хоффман, французская кинозвезда Жюльет Бинош, а также оператор Роберт Ричардсон, известный по работе над голливудскими блокбастерами.
Юбилейный, 60-й по счету фестиваль пройдет на западе Чехии с 3 по 11 июля. В конкурсной программе заявлено около двух сотен фильмов, представляющих десятки стран. При этом в списке участников отсутствуют российские картины.
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"