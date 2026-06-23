Стали известны обладатели почетной премии кинофестиваля в Карловых Варах

Оргкомитет Международного кинофестиваля в Карловых Варах объявил лауреатов почетной награды предстоящего смотра.



Об этом на брифинге для представителей СМИ рассказал исполнительный директор мероприятия Криштоф Муха.





Обладателями «Хрустального глобуса» за вклад в развитие мирового кинематографа станут трое деятелей искусства: голливудский актер Дастин Хоффман, французская кинозвезда Жюльет Бинош, а также оператор Роберт Ричардсон, известный по работе над голливудскими блокбастерами.





Юбилейный, 60-й по счету фестиваль пройдет на западе Чехии с 3 по 11 июля. В конкурсной программе заявлено около двух сотен фильмов, представляющих десятки стран. При этом в списке участников отсутствуют российские картины.



