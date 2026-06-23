Музей современной истории России представит выставку «Янтарная корона»

В Музее современной истории России 27 июня откроется выставка «Янтарная корона».





Проект, подготовленный совместно с Калининградским областным историко-художественным музеем, приурочен к значимой дате — 80-летию самого западного и самого компактного региона России. Калининградская область известна не только как мировой центр по добыче янтаря, но и как обладатель уникального природного памятника — Куршской косы, находящейся под охраной ЮНЕСКО. Новая выставка призвана стать увлекательным гидом по этому краю, познакомить гостей с его богатой историей и самобытной культурой.





В основе экспозиции лежат более 130 экспонатов: редкие фотографии и документальные свидетельства, боевые награды, полотна живописцев и графиков, а также изделия из янтаря. Именно этому камню отведено центральное место в зале — изящные украшения, статуэтки, письменные приборы и картины раскрывают новые, порой неожиданные грани этого региона, отметили организаторы.





Представленная художественная галерея и знаковые артефакты охватывают ключевые вехи судьбы страны и рассказывают о выдающихся личностях, прославивших эту землю. Особый акцент сделан на уникальном положении региона как исторического «перекрестка культур»: здесь оставили свой след события от времен Великого посольства Петра I до сражений Семилетней, Наполеоновских войн и Первой мировой. Отдельный пласт экспозиции посвящен драматическим страницам завершающего этапа Второй мировой войны и наступательным операциям Красной Армии 1944–1945 годов.



