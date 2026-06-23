Поддержку международных проектов обсудили на встрече Ольга Любимова и Михаил Швыдкой
Состоялась встреча министра культуры России Ольги Любимовой и спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
Участники встречи обсудили вопросы поддержки и реализации интернациональных творческих проектов. Глава ведомства отметила, что Россия заинтересована в развитии взаимного культурного обмена и взаимодействия.
«Отдельно затронули вопрос содействия Минкультуры России в проведении Международного кинофестиваля в Республике Сербия, который пройдет в сентябре в городе Златибор», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Глава Минкультуры напомнила о том, что в Сербии в настоящее время идет Фестиваль российского кино, охватывающий 10 городов. Состоялись также показы фильмов — участников Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Участники встречи обсудили вопросы поддержки и реализации интернациональных творческих проектов. Глава ведомства отметила, что Россия заинтересована в развитии взаимного культурного обмена и взаимодействия.
«Отдельно затронули вопрос содействия Минкультуры России в проведении Международного кинофестиваля в Республике Сербия, который пройдет в сентябре в городе Златибор», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Глава Минкультуры напомнила о том, что в Сербии в настоящее время идет Фестиваль российского кино, охватывающий 10 городов. Состоялись также показы фильмов — участников Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Фото: пресс-служба Минкультуры России